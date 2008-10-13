Бессонов: Это была обычная тренировка

Владимир Бессонов, фото из архива fcdnipro.uaВчера в Днепропетровске завершился турнир памяти великого тренера Евгения Кучеревского. Как и полагается, победу в нем отпраздновал Днепр, с трудом одолевший ФК Харьков лишь в серии пенальти (1:1, 4:3 по пенальти), сообщает FOOTBALL.UA. Владимир Бессонов, и.о.главного тренера Днепра: - Вам показалось, что я был недоволен действиями своих подопечных? Нет, вы должны понимать, что это по большому счету была обычная тренировка. Тем не менее, на кону стоял главный приз турнира, и ребята молодцы, что выиграли его. - Каким вам видится будущее молодых футболистов Днепра, игравших на этом турнире? - Я уже сказал после первой игры, что это будущее команды. - Что скажете по поводу организации турнира? - Организация прекрасная. Ну а меня как тренера порадовало прежде всего то, что в двухнедельном перерыве в чемпионате ребята не остались без игровой практики. Максим Старцев, голкипер Днепра: - Я был виноват в пропущенном мяче, и уже нельзя было сплоховать в серии пенальти. Нужно было выручить команду. Я полностью сконцентрировался на ударах - и получилось.