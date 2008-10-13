Руни: Мне все равно, где играть

Универсальный солдат, фото skysports.comВ последнем матче сборной Англии против Казахстана Фабио Капелло задвинул универсального нападающего Ман.Юнайтед на левый фланг полузащиты, сообщает FOOTBALL.UA. "Конечно, мне удобнее играть в середине, ближе к атаке, - комментирует Уэйн Руни. - Но главное не это, лишь бы мне мяч почаще пасовали. Мне все равно, где играть". "В матче против Казахстана я отыграл на двух разных позициях: сначала действовал слева, а после перерыва переместился в центр помогать на острие Хески". С авторитетом Фабио Капелло спорить невозможно, но он принимает явно оригинальные решения - игнорирует Эшли Янга и Стюарта Даунинга, выпуская слева Руни...