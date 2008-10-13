Кузманович хочет играть в «Милане»

Против Жуниньо, фото APПолузащитник Фиорентины и сборной Сербии не скрывает своей симпатии к россо-нери, сообщает FOOTBALL.UA. "Безусловно, я очень рад выступать в одной из сильнейших лиг мира, защищая цвета Фиорентины, - рассказывает Здравко Кузманович. - Но в будущем мне бы хотелось перебраться в Милан, ведь там играет мой футбольный идол - Андреа Пирло". "К тому же, из Милана до Швейцарии рукой подать, да и до Белграда гораздо ближе", - подытожил 21-летний полузащитник. Напомним, что Кузманович родился в Швейцарии (в неком городке Тун), а корни его, естественно, тянутся из бывшей Югославии. По молодости Здравко побегал за швейцарскую молодежь, но когда повзрослел, переметнулся в национальную команду Сербии, где успел провести уже 14 поединков (2 гола).