Алиев: Тренер поблагодарил за очко

Слова полузащитника Динамо Александра Алиева после игры против хорватов, отмечает FOOTBALL.UA. - Хорваты активно прессинговали, вследствие чего у наших защитников, у меня, да и у остальных ребят, не было времени на принятие решений. - Показалось, что на какое-то время ты выпадал из игры, не был активен. Из-за чего так происходило? - Я старался действовать активно всегда, но мне больше нравится играть с мячом, а сегодня я остался без него. Кроме того, Алексей Михайличенко попросил меня играть в таком стиле. Я много двигался, но без мяча. - Что тренер сказал после матча? - Поблагодарил за сбор, за очко, которое удалось сегодня завоевать. Его мы, конечно, вырвали. При своих зрителях мы сыграли не очень удачно. Но, ничего страшного.