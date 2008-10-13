Джеймс верит в Капелло

Дэвид ДжеймсКипер сборной Англии Дэвид Джеймс доверяет наставнику Фабио Капелло. Национальная команда Англии добыла третью подряд победу в своей квалификационной группе к Чемпионату Мира 2010. Со счетом 5:1 был повержен Казахстан, информирует FOOTBALL.UA. 38-летний Джеймс считает, что Капелло заслуживает похвалы за то, что принимает правильные решения, находясь под давлением. Ошибки прошлых тренеров стоили им очень дорого. "Мы уверены: то, что он говорит - правильно", - заявил Дэвид. - "Те же игроки, которые были в распоряжении прошлых тренеров, играют по-другому, в лучший футбол".