Ван дер Сар: Бербатов - хорошая покупка

Бербатов и Руни, АРВратарь МЮ Эдвин Ван дер Сар очень доволен приобретением болгарского нападающего Димитара Бербатова. Димитар переехал на Олд Траффорд в последний день трансферного окна из Тоттенхэма. Некоторое время ушло на акклиматизацию, но сейчас форвард начинает показывать ту игру, которую от него ждали - например, именно Берба забил два гола в матче ЛЧ с Ольборгом, отмечает FOOTBALL.UA. "Бербатов вывел нашу команду на новый уровень, добавив игре МЮ качества, которых в ней раньше не было", - говорит Ван дер Сар. "Раньше мы играли преимущественно с Тевесом и Руни впереди, а теперь у нас больше вариантов".