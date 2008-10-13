Альтман: Первый дивизион России не очень интересует

Семен АльтманБыть или не быть Владивостоку в Премьер-Лиге? Ответ на этот слегка переиначенный шекспировский вопрос мы получим в ближайшие полтора месяца. Унизительное поражение Луча в Санкт-Петербурге предрешило судьбу хорватского поводыря жёлто-синих Зорана Вулича, и на вакантную, но вряд ли завидную должность кризис-менеджера был в спешном порядке приглашён Семён Альтман — специалист, пользующийся в родной Украине репутацией серьёзного аналитика и тактика, специалиста, эффективно сочетающего в своей работе педагогику и новейшие научные технологии, сообщает FOOTBALL.UA. Его персональный компьютер с уникальным программным обеспечением уже стал притчей во языцех. Электронный разум способствовал успехам донецкого Металлурга, одесского Черноморца, украинской сборной. Теперь вот приобщиться к этому кладезю мудрости смогут футболисты Луча-Энергии. Искусный стратег Альтман всё покажет и расскажет. Лишь бы на пользу пошло. А то ведь совсем нынче худы дела у команды, на волоске в Премьер-Лиге висит... В условленный час телефон тренера отзывался монотонными длинными гудками. Верите ли, пришёл с тренировки, принял душ, перекусил, прилёг на кровать — и моментально отключился, — со смехом объяснил в воскресенье утром (утром по Москве, поскольку во Владивостоке уж дело к вечеру клонилось) своё субботнее молчание Семён Иосифович. — Издержки акклиматизации. До этого две ночи кряду бодрствовал, а тут заснул — никаким мобильником не разбудишь. — Ваше назначение в Луч-Энергию — это повод для поздравлений или всё-таки сочувствия, учитывая удручающее положение команды в Премьер-Лиге? — А это вам решать, — усмехается Альтман. — Но сочувствия не надо. Я ведь профессиональный тренер и приехал работать в тех условиях, которые есть, отдавая себе отчёт в том, на что иду. Как говорят в Украине, маемо те, що маемо (имеем то, что имеем. — Прим. Чемпионат.ру). — Слухи о вашем появлении во Владивостоке циркулировали ещё летом. Что тогда воспрепятствовало оформлению рабочих отношений с Лучом? — Кулуарные разговоры — да, были. Вы же знаете: земля слухами полнится. Не было конкретного предложения. Прими я команду летом, думаю, сегодня было бы полегче. Возможно, и футболистов, покинувших Владивосток, удалось бы сохранить. Но в любом случае такие вопросы целесообразнее адресовать руководству. Какие-то обрывки информации, повторюсь, до меня доходили, но не более того. А имели ли они под собой реальную почву, понятия не имею. — Коль скоро вы сочли возможным в сложившихся обстоятельствах принять команду, следовательно, безнадёжным её положение не считаете? — Ситуация и правда непростая, это однозначно. Но я надеюсь на лучшее. Был вариант со Львовом, дебютантом украинской премьер-лиги, но там решение моего вопроса почему-то без конца откладывалось. А мне, по правде говоря, сидеть без работы уже порядком наскучило. Предложение Луча оказалось более конкретным, и поэтому я здесь. Решим задачу — будем обсуждать возможности дальнейшего сотрудничества. — А если нет? — Честно говоря, первый дивизион мне не очень интересен... — Какое наследство вам досталось от хорватского предшественника? Догадываюсь, что не самое богатое... — Я не буду обсуждать Вулича и его методы работы. Это некорректно. И потом, валить все неудачи скопом на предыдущего тренера не в моих правилах. А о тяжёлом турнирном положении вы и сами уже сказали. Это общеизвестный факт. — Сформулирую вопрос иначе: вы видели последнюю игру Луча в Петербурге? — Конечно. — И как впечатления? — Сложно делать какие-то серьёзные выводы, сидя у экрана телевизора. Мне тяжело объяснить, что там случилось. Для этого нужно находиться внутри коллектива. Произошедшее в Питере можно охарактеризовать одним ёмким словом — катастрофа. Игра оставила удручающее впечатление. Но что конкретно привело к столь прискорбному результату, не берусь судить. А последствия этого фиаско вам и без меня хорошо известны. — В своё время вы уже трудились в России, приводили московское Динамо на пьедестал почёта, но с тех пор минуло без малого два десятилетия. Контакты со здешним футбольным людом сохранили? — Безусловно. С Анатолием Фёдоровичем Бышовцем, например, общаюсь регулярно. Мы ведь вместе с олимпийской сборной Южной Кореи работали. Но вы же понимаете: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С тех пор как я уехал из Москвы, в российском футболе произошли колоссальные изменения. Исключительно в лучшую сторону, что видно на примере выступлений и сборной страны, и клубов, добивающихся ощутимых успехов в Европе. Это топ-команды, они на виду, а что происходит в глубинке, мне только предстоит убедиться на практике. — Уместны ли параллели между вашим динамовским прошлым и дальневосточным настоящим? — Абсолютно неуместны. Всё-таки в Динамо у нас была великолепная команда, с выдающимися, не побоюсь этого слова, футболистами. Мы боролись за медали, а не за выживание. — А с соратником по тренерскому штабу сборной Украины Олегом Блохиным связь не оборвалась? — Нет, конечно. Я внимательно слежу за его работой в Москве, но в основном посредством прессы и телевидения. Я ведь прекрасно понимаю, что у Олега и самого сегодня забот хватает, поэтому стараюсь понапрасну не отвлекать его от работы. В основном поддерживаю контакты с Андреем Балем, помощником Блохина, через него и передаём друг другу приветы. — Чем занимались почти год после того, как покинули мариупольский Ильичёвец? — Отдыхыл, поправлял здоровье, внукам время уделял. Но не бездельничал — параллельно занимался исследовательской работой, совершенствовал свою компьютерную программу, пополнял базы данных. — Как вы переносите многочасовые авиаперелёты? — На каждого человека они влияют по-разному — в зависимости от особенностей организма. Все эти физиологические, акклиматизационные аспекты, разумеется, нужно учитывать в работе, изучать, причём не только с медицинской точки зрения, но и с психологической. Сейчас трудно сказать, насколько утомительными такие путешествия окажутся конкретно для меня. Посмотрим. В пору работы с Бышовцем в Корее мы летали на матчи в Европу, но происходило это не так уж и часто. Не два раза в месяц и не туда-обратно за пару суток, как мотается Луч. Естественно, для нашей команды это дополнительные сложности. Ведь клубам, которые жалуются на неблизкий путь до Владивостока, приходится преодолевать этот маршрут всего один раз за сезон, а Лучу — пятнадцать... — Вы верите в то, что судьба аутсайдеров Премьер-Лиги на финише сезона будет решаться исключительно на поле, а не в сепаратных переговорах в кулуарах? — Прежде чем дать Лучу положительный ответ, я интересовался данным вопросом. Он, признаться, тревожил меня больше всего. Руководители клуба заверили, что в России в этом плане уже всё чисто и прозрачно. А так ли это на самом деле, поживём — увидим. — В случае успешного решения поставленной задачи ваш двухмесячный контракт с Лучом будет автоматически продлён? — Так далеко мы пока не заглядывали. Если будет на то обоюдная воля, почему бы и нет? Я со своей стороны могу пообещать одно: сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь Лучу. А там как Бог даст...