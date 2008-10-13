Квалификация ЧМ-2010. Результаты матчей

Боливия – Перу – 3:0 (2:0) Голы: 1:0 - Ботеро (4), 2:0 – Ботеро (16), 3:0 – Р.Гарсиа (81). Аргентина – Уругвай – 2:1 (2:1) Голы: 1:0 – Месси (6), 2:0 – Агуэро (13), 2:1 – Лугано (40). АРГЕНТИНА: Каррисо, Демичелис. Камбьяссо, Хайнце, Х.Дзанетти, Маскерано, Бурдиссо, Рикельме (Ледесма, 71), Месси (Диас, 90), Тевес, Агуэро (Д.Милито, 73). Предупреждения: Эгурен (28), Годин (33), Рикельме (49), Суарес (51), Тевес (54), Хайнце (60), Маскерано (64), Буэно (78), Месси (84), Д.Перес (85). Колумбия – Парагвай – 0:1 (0:1) Гол: 0:1 – Кабаньяс (9). 12 октября Венесуэла – Бразилия – 0:4 (0:3) Голы: 0:1 – Кака (5), 0:2 – Робиньо (10), 0:3 – Адриано (19), 0:4 – Робиньо (67). Эквадор – Чили – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Бенитес (71). Удаления: Фуэнтес (19, Чили), Валенсия (76, Эквадор), Джара (83, Чили). Положение команд: Парагвай – 20 (9), Аргентина – 16 (9), Бразилия – 16 (9), Чили – 13 (9), Уругвай – 12 (9), Эквадор – 12 (9), Колумбия – 10 (9), Боливия – 8 (9), Венесуэла – 7 (9), Перу – 7 (9).