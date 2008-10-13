Результаты матчей регулярного чемпионата

Анахайм – Финикс – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) 0:1 – 11.40 Бедкер (Райнпрехт, Федорак) 0:2 – 21.51 Доун (Райнпрехт, Зауэр) 0:3 – 28.56 Террис (Яндл, Портер) 1:3 – 33.56 Картер (Перри, Пронгер) 1:4 – 56.20 Доун (Террис, Йокинен), ГБ 2:4 – 56.33 Паррос (Сатерби, Монтадор) Вратари: Жигер 20/24 – Брызгалов 33/35. Финикс Виктор Тихонов – 0+0, -1, 2, 0 Эдмонтон – Колорадо – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) 1:0 – 06.59 Хоркофф (Гемски, Гребешков), ГБ 1:1 – 31.15 Сакик (Хэннан, Штястны) 2:1 – 45.57 Пеннер (Моро, Гребешков) 2:2 – 50.00 Гейдук, ШБ 3:2 – 59.54 Пеннер (Моро, Сурэй) Вратари: Гарон 31/33 – Будай 16/19. Эдмонтон Денис Гребешков – 0+2, +1, 0, 0 Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) 0:1 – 29.56 Каспар (Марло, Эрхофф) Вратари: ЛаБарбера 18/19 – Буше 21/21. Сан-Хосе Алексей Семенов – 0+0, 0, 0, 2