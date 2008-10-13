Здунек: Виталию рано думать о пенсии

Тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе украинца Виталия Кличко Фриц Здунек рассказал о бое против Питера, а также озвучил свое мнение относительно дальнейшей карьеры своего подопечного. "На протяжении всего поединка я был спокоен, - рассказал Фриц Здунек в интервью телеканалу Спорт. - Знал, что Виталий находится в очень хорошей форме, которая уже была заметна в тренировочном лагере. Я видел, насколько он хорошо работает в спаррингах. Поэтому я не был удивлен", сообщает «Корреспондент». "Что еще можно желать и ожидать, если он в восьмом раунде выиграл техническим нокаутом, - добавил тренер. - Не капитулируй команда Питера, то в девятом или десятом раунде последовал бы сильный нокаут и здоровью Питера был бы нанесен серьезный ущерб". "Поэтому считаю, что его менеджмент принял правильное решение, остановив поединок. Поскольку мы придерживались изначально выбранной тактики, то у Питера просто не осталось шансов", - объяснил действия команды Питера немецкий специалист. По словам Здунека, он не знает, продолжит ли Виталий свою спортивную карьеру: "Это решение он должен принять лично. Посмотрим, что будет с его здоровьем, с опухшими руками. Однако, исходя из показанного сегодня в плане бокса, ему пока не следует думать об уходе на покой, а стоит провести еще несколько матчей". Бой за звание чемпиона мира по версии WBC, проходивший поздно вечером, 11 октября, в немецкой столице, завершился сверхуверенной победой украинского боксера Виталия Кличко. Таким образом, братья Кличко практически монополизировали чемпионские титулы в супертяжелом дивизионе - в распоряжении семьи Кличко ныне находятся пояса WBC, IBF и WBO. Пояс WBA пока принадлежит россиянину Николаю Валуеву, а титулом чемпиона на больничном (по версии этой же организации) обладает узбек Руслан Чагаев.