NHL: Триллер в Эдмонтоне

Вчера, 12 октября, в Национальной хоккейной лиге были сыграны три матча. В Эдмонтоне хозяева за 6 секунд до окончания встречи сумели вырвать победу над Лавинами из Колорадо, сообщает «Корреспондент». Anaheim - Phoenix 2:4 0:1 Бедкер (Райнпрехт, Федорук) 11:40, 0:2 Доун (Райнпрехт, Зауэр) 21:51, 0:3 Террис (Яндл, Портер) 28:56, 1:3 Картер (Перри, Пронгер) 33:56, 1:4 Доун (Террис, Йокинен) 56:20 2:4 Паррос (Сатерби, Монтадор) 56:33. Эдмонтон последний из всех команд стартовал в регулярном чемпионате. Нефтяники победили, не изменив себе, ведь с 1998 года Эдмонтон не проигрывает в первом домашнем поединке сезона. Однако эта победа была добыта ценой огромных усилий. Лавины, защитник которых Адам Фут провел свой 1000 поединок в НХЛ, дважды по ходу матча сравнивали счет. Но у хозяев нашелся свой герой - форвард Дастин Пеннер за 5,4 секунды до конца встречи пробил голкипера Колорадо Петера Будая, таким образов продлив домашнюю победную серию Эдмонтона в матчах-открытиях сезона. Edmonton - Colorado 3:2 1:0 Хоркофф (Хемски, Гребешков) 06:59, 1:1 Сакик (Хэнна, Щястны) 31:15, 2:1 Пеннер (Моро, Гребешков) 45:57, 2:2 Хейдук 50:00, 3:2 Пеннер (Моро, Сурэй) 59:54.