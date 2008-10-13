Надаль: Мой приоритет - закрепиться на первом месте

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в преддверии турнира серии Masters в Мадриде заявил, что удержание первой позиции мирового рейтинга, а не победа в Кубке Дэвиса станет для него приоритетом, информирует «Корреспондент». "Моя цель - приехать в Мадрид в среду в хорошем состоянии, готовым сыграть хороший матч. Выиграть турнир не является для меня целью, но закрепиться на первой позиции по итогам года - вот мой приоритет.Сейчас я сыграю в Мадриде, потом в Париже, в Шанхае, а уж потом спрашивайте меня про финал Кубка Дэвиса", - заявил Надаль. "Было бы отлично снова провести дуэль с Роджером Федерером. Если я буду играть с ним, это будет означать, что я первый номер по итогам года, потому что с ним я могу встретиться только в финале", - подчеркнул испанец.