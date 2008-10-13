Билич: Мы были лучшими

Главный тренер сборной Хорватии Славен Билич ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции. "Каждый матч квалификации очень важен. Однако, после поражения в матче с Англией нам было важно хорошо сыграть. Англия - одна из сильнейших команд и то была очень странная игра, исход которой решило удаление нашего игрока. На этом матч окончился", - заявил Славен Билич, информирует «Корреспондент». "Мы, конечно же, были немного взволнованные, потрясены, так как после поражения было сложно ехать в Харьков. Считаю, что сегодняшний матч доказал, что мы - хорошая команда, мы вернулись к прежней игре. Мы были лучшими во всем: технически, физически, тактически", - подчеркнул Билич. "У нас было достаточно моментов, чтобы забить. Но было сложно создавать что-либо, так как украинцы не давали нам пространства. Украина хорошо защищалась. Да, у нас не было двадцати моментов, но я считаю, что мы создали их более, чем необходимо, - отметил наставник хорватской сборной. Поединок национальных команд Украины и Хорватии, проходивший в субботу, 11 октября, завершился вничью 0:0. После трех туров сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице Шестой отборочной группы. В активе команды Алексея Михайличенко семь очков. На первом месте англичане, у которых - 9 баллов.