Михайличенко: Этим очком мы должны быть довольны

Главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал игру своих подопечных в матче против сборной Хорватии. "Сегодня у нас, наверное, была самая тяжелая и самая напряженная игра за тот период, который я и мои коллеги работаем с командой. Эта игра была очень ответственной, и эта ответственность висела в воздухе и просматривалась в игре. Прежде всего, это была борьба характеров. Я благодарен ребятам за то, что они старались навязать борьбу на каждом сантиметре поля, за каждый мяч, это очень важно", - заявил Алексей Михайличенко, сообщает «Корреспондент». Говоря о качестве игры своих подопечных, наставник отметил: "Просматривалось, что в некоторых компонентах мы уступаем хорватам: это, например, в сыгранности, в универсализме средней линии. Мы постарались нейтрализовать их сильные стороны и, я думаю, отчасти это удалось. Конечно, без ошибок не обошлось, но мы не дали развернуться Срне на правом фланге, не дали развернуться и левому флангу атаки". Михайличенко также рассказал о своих впечатлениях от игры соперника: "Сильная сторона игры хорватов - это фланговая игра. Сегодня мы пытались свести ее к минимуму. Естественно, были какие-то прорехи, когда такие передачи проходили, но в основном, мне кажется, в обороне мы сыграли довольно-таки неплохо. Конечно, нельзя забыть ту перекладину после стандарта, сейв Пятова... Но и у нас были моменты, возможно, не настолько явные, но они были". Комментируя не особо удачную игру сборной Украины в атаке, Михайличенко отметил: "Мы не смогли так агрессивно сыграть в атаке, как бы хотелось, особенно во втором тайме. Над этим, конечно же, будем работать". "У нас в команде очень много молодых игроков, для них это новый уровень, они играли против такой команды, которую они еще вчера смотрели на Чемпионате Европы, которая занимает шестое место в рейтинге. Наверное, психологически это немного довлеет, и не все показали тот уровень, на который нам хотелось бы рассчитывать. Но главное - что команда играет, играет на результат, бьется за каждое очко, и это очень важно", - отметил наставник сборной Украины. "Да, мы не выиграли, но мы не проиграли одному из конкурентов в борьбе за выход в финальную часть Чемпионата мира. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день этим очком мы должны быть довольны. Но это моя точка зрения", - заявил Алексей Михайличенко. Объясняя свое решение не проводить большого количества замен, тренер сборной сказал: "Я не был уверен в том, что запасные игроки, которые у нас находятся, смогут войти в этот сложный матч. Было очень шаткое противостояние, которое не хотелось бы сломать. В середине поля хорватам нельзя было дать разгуляться, и я не был уверен, что удастся сохранить этот баланс. Возможно, я даже неправ, но это было мое видение". Поединок национальных команд Украины и Хорватии, проходивший в субботу, 11 октября, завершился вничью 0:0. После трех туров сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице Шестой отборочной группы. В активе команды Алексея Михайличенко семь очков. На первом месте англичане, у которых - 9 баллов.