Кака вернулся в Бразилию, чтобы побеждать

После 11-месячного отсутствия на поле в составе сборной Бразилии полузащитник «Милана» Кака снова вернулся в ее ряды. И как вернулся! Не прошло и пяти минут отборочного матча чемпионата мира против Венесуэлы, как атакующий хавбек неожиданным ударом застал врасплох голкипера хозяев Ренни Вега, забив свой 23-й гол в 60-ти играх за пентакампеонов. Еще через четыре минуты Робиньо забил второй мяч мощнейшим ударом с 30-ти метров, информирует «Спорт.com.ua». К 30-й минуте Венесуэла практически выбросила белый флаг, после того как Адриано добил мяч в ворота с близкого расстояния. Кака снабдил отличной передачей Элано, тот ударил и мяч отскочил прямо на форварда «Интера». Во втором тайме венесуэльцы имели несколько хороших возможностей забить хотя бы один ответный мяч, но вместо этого получили четвертый гол в свои ворота на 69-й минуте, после того как снова отличился Робиньо, воспользовавшись точным пасом Клебера. Эта уверенная победа позволила подопечным Дунги набрать очередные три очка, а в сумме 16, что разместило их на второй позиции в латиноамериканской отборочной группе. Впереди пока только Парагвай.