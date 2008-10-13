ЧМ-2010. Квалификация. Результаты всех матчей

Группа 1 Венгрия – Албания – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Торгелле (50), 2:0 – Юхас (81). Дания – Мальта – 3:0 (2:0) Голы: 1:0 – Ларсен (10), 2:0 – Аггер (29, пенальти), 3:0 – Ларсен (47). ДАНИЯ: Соренсен, Поульсен, Лаурсен, Аггер, Шульц, Богелунд, Д.Йенсен (Кристенсен, 82), Каленберг (Крон-Дели, 60), Нордстранд, Роммедаль, Ларсен (Расмуссен, 77). Швеция – Португалия – 0:0 (0:0) ШВЕЦИЯ: Исакссон, Сафари, Майстрович, Ханссон, М.Нильссон, Д.Андерссон, С.Ларссон, Чельстрем, Хольмен, Элмандер, Ибрагимович. ПОРТУГАЛИЯ: Ким, Босингва, Б.Алвеш, Пепе, П.Феррейра, Моутинью, Мейра, Р.Мейрелеш, К.Роналду, Нани (Данни, 87), Угу Алмейда (Куарежма, 67). Группа 2 Швейцария – Латвия – 2:1 (0:0) Голы: 1:0 - Фрай (63), 1:1 - Ивановс (71), 2:1 - Нкуфо (73). Удаление: Лайзанс (69, второе предлупреждение, Латвия). Люксембург – Израиль – 1:3 (1:1) Голы: 0:1 - Бенаюн (3, пенальти), 1:1 – Петерс (14), 1:2 – Голан (54), 1:3 – Тоама (83). Греция – Молдавия – 3:0 (2:0) Голы: 1:0 – Харистеас (32), 2:0 – Кацуранис (40), 3:0 – Харистеас (52). Группа 3 Польша – Чехия – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – Брожек (20), 2:0 – Куба (52), 2:1 – Фенин (88). ЧЕХИЯ: Чех, Янкуловски, Розегнал, Уйфалуши, Грыгера (Сьонко, 59), Ширл, Поспех, Рад.Ковач, Плашил, Барош (Фенин, 82), Слепичка (Сверкош, 59). Сан-Марино – Словакия – 1:3 (1:2) Голы: 0:1 – Шестак (32), 0:2 – Виттек (39), 1:2 – Сельва (45), 1:3 – Кархан (50). Удаление: Кратохвил (72, второе предупреждение, Словакия). Словения – Северная Ирландия – 2:0 (0:0) Голы: 1:0 – Новакович (84), 2:0 – Любьянкич (85). Группа 4 Германия – Россия – 2:1 (2:0) Голы: 1:0 – Подольски (9), 2:0 – Баллак (28), 2:1 – Аршавин (51). ГЕРМАНИЯ: Адлер, А.Фридрих, Мертезакер, Вестерманн, Лам, Троховски (Фрингс, 83), Хитцльшпергер (Рольфес, 90+3), Баллак, Швайнштайгер, Клозе (М.Гомес, 71), Подольски. РОССИЯ: Акинфеев, Анюков, В.Березуцкий, Игнашевич, Янбаев (Дзагоев, 46), Семак (Сычев, 84), Денисов, Зырянов, Жирков, Аршавин, Погребняк. Финляндия – Азербайджан – 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Форсселл (61, пенальти). ФИНЛЯНДИЯ: Яаскелайнен, Пасанен, Тихинен, Хююпя, Каллио, Тайнио (Хейккинен, 90+1), Р.Еременко (Литманен, 80), Вейринен, Ролха (Пойя, 63), Сьелунд, Форсселл. Уэльс – Лихтенштейн – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Д.Эдвардс (42), 2:0 – Ч.Эванс (80). Незабитый пенальти: Беллами (45+1, вратарь). УЭЛЬС: Хеннесси, Гантер, Морган, Э.Уильямс, Бэйл, Саймон Дэвис, Карл Флетчер (Карл Робинсон, 56), Кумас, Д.Эдвардс, Беллами (Дж.Коллинз, 81), Воукс (Ч.Эванс, 51). Группа 5 Турция – Босния и Герцеговина – 2:1 (0:1) Голы: 0:1 - Дзеко (26), 1:1 – Сарыоглу (51), 2:1 – Алтынтоп (67). Бельгия – Армения – 2:0 (2:0) Голы: 1:0 – Сонк (21), 2:0 – Феллайни (38). Эстония – Испания – 0:3 (0:2) Голы: 0:1 – Хуанито (33), 0:2 – Вилья (37, пенальти), 0:3 - Пуйоль (63). ИСПАНИЯ: Касильяс, Хуанито, Пуйоль, Капдевила, С.Рамос (Ираола, 54), Хави, Х.Алонсо, С.Касорла, Вилья (Фабрегас, 70), Торрес, Иньеста (Риера, 79). Группа 6 Англия – Казахстан – 5:1 (0:0) Голы: 1:0 – Фердинанд (52), 2:0 – Кучма (65, автогол), 2:1 - Кукиев (67), 3:1 – Руни (75), 4:1 – Руни (86), 5:1 - Дефо (89). АНГЛИЯ: Джеймс, Браун, Фердинанд, Апсон, Э.Коул, Бэрри (Райт-Филлипс, 46), Лэмпард, Джеррард, Уолкотт (Бекхэм, 78), Руни (Дефо, 87), Хески. Украина – Хорватия – 0:0 (0:0) УКРАИНА: Пятов, Ярмаш, Чигринский, Михалик, Шевчук, Левченко (Кравченко, 83), Тимощук, Назаренко, Голайдо, Алиев, Шевченко. ХОРВАТИЯ: Плетикоса, Праньич, Шимунич, Крижанац, Чорлука, Ракитич (Манджукич, 83), Вукоевич, Модрич, Н.Ковач, Срна, Олич. Группа 7 Фарерские острова – Австрия – 1:1 (0:0) Голы: 1:0 – Локин (47), 1:1 – Штранцль (49). Сербия – Литва – 3:0 (2:0) Голы: 1:0 – Иванович (6), 2:0 - Красич (34), 3:0 – Жигич (84). Румыния – Франция – 2:2 (2:1) Голы: 1:0 – Ф.Петре (6), 2:0 – Гоян (18), 2:1 – Рибери (36), 2:2 – Гуркюфф (69). ФРАНЦИЯ: Манданда, Санья, Абидаль, Бумсонг, Эвра, Малуда (Бензема, 38), Алу Диарра, Тулалан, Рибери (Бриан, 90), Гуркюфф, Анри. Группа 8 Грузия – Кипр – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – Константину (66), 1:1 – Кобиашвили (73). Болгария – Италия – 0:0 (0:0) ИТАЛИЯ: Амелия, Дзамбротта, Каннаваро, Кьеллини, Доссена, Гаттузо, Де Росси, Монтоливо (Перротта, 67), С.Пепе, Ди Натале (Росси, 67), Джилардино (Тони, 72). Группа 9 Шотландия – Норвегия – 0:0 (0:0) Голландия – Исландия – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – Матийсен (15), 2:0 – Хунтелар (69). ГОЛЛАНДИЯ: Ворм, Марселлис, Ойер, Матийсен, ван Бронхорст, ван Боммел, де Йонг (де Зеув, 14), ван дер Варт (Снейдер, 82), Кюйт, Бабел (Афеллай, 69), Хунтелар.