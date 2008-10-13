Участие Кейру в матче с «Торонто» под вопросом

В понедельник баскетболисты ЦСКА прилетели в Торонто где в среду сыграют матч с местным клубом НБА, проходящим в рамках Euroleague American Tour. В аэропорту москвичей встречал генеральный менеджер будущего соперника Маурицио Джерардини, а по прибытии в гостиницу к команде присоединился президент ЦСКА Сергей Кущенко, сообщает «Газета.Ru». Первое занятие баскетболисты ЦСКА провели в тренировочном зале Air Canada Center. В нем не принимал участие Виктор Кейру, потянувший одну из мышц в паховой области - защитник работал с эспандерами и тренажерами. Его выход на площадку во встрече с «Торонто» пока остается под вопросом. Во вторник чемпионы Евролиги проведут первую тренировку в тренажерном зале, а в полдень главный тренер клуба Этторе Мессина примет участие в тренерском семинаре в университете Торонто.