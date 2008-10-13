Бергер: Слишком много штрафов

Совладелец «Торо Россо» Герхард Бергер считает столкновение между Фелипе Массой и Себастьеном Бурдэ на 50-м круге Гран При Японии обычным гоночным инцидентом. «Разбор ситуации стюардами всегда важен, всегда интересно знать их взгляд на ситуацию, но в целом в Формуле 1 стало слишком много штрафов и слишком много обвиняемых. Я считаю произошедшее обычным гоночным инцидентом. Бурдэ был на внутреннем радиусе, если бы Масса дал ему на пару сантиметров больше места, обе машины могли войти в поворот. Я не думаю, что можно говорить об ошибке Себастьена или ошибке Фелипе, это типичное гоночное происшествие, – приводит слова Бергер f1news.ru. –Контракт с Бурдэ? Я не могу это обсуждать, но сегодня он был очень хорош. Если так будет и дальше, то такой гонщик однозначно заслуживает продления контракта».