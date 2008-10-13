«Юта» обыграла «Портленд» в контрольном матче

"Юта" обыграла "Портленд" в выездном контрольном матче в рамках подготовки к очередному сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - 93:80. Российский форвард "Юты" Андрей Кириленко вновь начал встречу на скамейке запасных, сыграл 24 минуты и стал одним из лучших в своей команде - 15 очков, 70% реализации бросков с игры, три подбора и пять передач. Для "Юты" это вторая победа в трех предсезонных матчах, сообщает «РИА«Новости». "Лейкерс" дома переиграли "Сакраменто" со счетом 94:89. Единственным в составе победителей, кому удалось преодолеть рубеж в 10 очков, стал испанец По Газоль (12). В двух других матчах дня "Торонто" уступил в родных стенах "Филадельфии" - 79:85, а "Нью-Джерси" дома взял верх над "Майами" - 94:92.