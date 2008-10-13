Усманов готов продать свою долю акций «Арсенала»

Узбекский миллиардер Алишер Усманов, владеющий 24,9% акций лондонского "Арсенала", потерял интерес к клубу и готов продать свою долю акций. Бизнесмен собирается сконцентрировать силы на управлении металлургической компанией "Металлоинвест", информирует «Советский спорт». Усманов никогда не пользовался популярностью у болельщиков клуба, поэтому те с радостью встретили эту новость. Однако вполне вероятно, что акции будут проданы иностранным лицам, что порадовать болельщиков уж никак не может, в свете их опасения господства иностранных владельцев.