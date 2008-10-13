Дунга: Мы просим уважать нас

Главный тренер сборной Бразилии Дунга пожаловался на плохие условия, предоставленные его команде в Венесуэле, против сборной которой бразильцы проводили отборочный матч ЧМ-2010, отмечает «Советский спорт». - Сначала нас задержали в самолете на полтора часа. В отеле на протяжении ночи мы тоже столкнулись с определенными трудностями - возле комнат футболистов всю ночь слышались какие-то крики, как на дискотеке. А несколько наших игроков получили пищевое отравление. Мы уважаем все команды, и просим уважать нас, - заявил Дунга. Отметим, что несмотря на трудности, Бразилия разгромила Венесуэлу со счетом 4:0.