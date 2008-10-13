Габорик хочет 100 миллионов за 10 лет

"Миннесота" продолжает вести переговоры о продлении контракта с лидером команды Марианом Габориком. По данным New York Post, словацкий форвард рассчитывает на 10-летнее соглашение, согласно которому его годовой оклад составит 10 миллионов долларов. Если "Дикарям" так и не удастся договориться со своим хоккеистом, то, вероятно, Габорика обменяют в другой клуб, информирует «Спорт Экспресс». Скорее всего, это произойдет ближе к Юрьеву дню. Аналогичная ситуация в прошлом сезоне была у "Атланты" с еще одним словацким форвардом - Марианом Хоссой, которого в итоге отправили в "Питтсбург".