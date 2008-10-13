Каладзе: Боли при ходьбе уже не беспокоят

Защитник "Милана" Каха Каладзе рассчитывает восстановиться после травмы колена к концу октября. Сейчас грузинский легионер по сути остается единственным основным игроком обороны в лазарете красно-черных, которые в начале сезона из-за повреждений выступали без ряда лидеров. Почти полностью справился с проблемами со спиной Алессандро Неста. Защитник уже тренируется в общей группе. Немного хуже обстоят дела у Филипа Сендероса. Однако если Каладзе наберет форму, путь в стартовый состав швейцарцу будет заказан, отмечает «Спорт Экспресс». "Мне уже намного лучше, особенно если сравнивать с моим недавним состоянием, - заметил Каладзе, который получил травму колена в матче Кубка УЕФА с "Цюрихом", однако избежал повреждения связок. - Прохожу физиотерапию и сделаю все возможное, чтобы избежать рецидива. Как минимум в последние три дня ощущаю прогресс в реабилитации. Больше не испытываю болей при ходьбе. Это вселяет оптимизм".