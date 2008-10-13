Месси не сыграет со сборной Шотландии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сыграет в товарищеском матче с командой Шотландии, который состоится 19 ноября. Как сообщила Аргентинская футбольная ассоциация (АФА), "Барселона" дала согласие на участие Месси на Олимпиаде в Пекине при условии, что он не будет вызываться на товарищеские матчи в этом сезоне. Исполнительный директор Шотландской футбольной ассоциации Гордон Смит ранее выразил надежду, что нападающему все же разрешат сыграть в Глазго. Однако представители АФА и "Барселоны" на переговорах пришли к выводу не изменять ранее принятым договоренностям, информирует «Спорт Экспресс».