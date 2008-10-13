Кубица: Еще ничего не потеряно

Пилот "БМВ-Заубер" Роберт Кубица уверен, что способен повторить достижение Кими Райкконена и выиграть чемпионское звание. В прошлом сезоне финский гонщик "Феррари" за два этапа до финиша отставал на 17 очков от лидирующего тогда Льюиса Хэмилтона из "Макларена", однако все-таки стал чемпионом мира, напоминает Reuters. Сейчас британский пилот "Серебряных стрел" снова возглавляет общий зачет за две гонки до конца сезона, а Кубица расположился третьим с 12-очковым отставанием. "Еще ничего не потеряно, - заявил Кубица. - В прошлом году Кими показал, что возможно все. Это отличный пример для меня - я продолжаю бороться за победу. По крайней мере, я попробую".