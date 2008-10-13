Дунга: Соперники всячески пытаются усложнить нам жизнь

После отборочного матча чемпионата мира с командой Венесуэлы главный тренер сборной Бразилии Дунга пожаловался на прием, оказанный его подопечным в Пуэрто-ла-Крус. Дунга заявил, что футболисты не могли заснуть ночью, а у некоторых болел живот, сообщает Reuters. "Когда мы играем в чужой стране, то все объединяются с целью создать нам дополнительные сложности. Всю ночь в гостинице стоял шум из-за вечеринки. Четверым или пятерым игрокам не подошла пища. Конечно, подобные вещи сильно усложняют нам жизнь", - отметил Дунга после крупной победы над Венесуэлой (4:0).