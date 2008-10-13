Еременко: Почти восстановился от травмы

Полузащитник «Сатурна» Алексей Еременко заявил, что почти полностью восстановился после травмы бедра . «В последнее время проделал очень большую работу. Фактически три недели жил на базе. Сбросил пару лишних килограммов и постоянно занимался по специальной программе с тренером по физподготовке Клаудио Бордоном и нашим физиотерапевтом. Какое-то время мешала травма мышцы задней поверхности бедра, но со вторника уже должен начать работать вместе с командой. Дней пять достаточно много бегал, постоянно увеличивая нагрузки, и, думаю, набрал неплохие кондиции», – приводит слова игрока «Газета.Ru».