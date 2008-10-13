Аршавин вошел в тройку лучших бомбардиров сборной России

Нападающий питерского "Зенита" Андрей Аршавин, ставший автором единственного мяча сборной России в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2010 года против команды Германии (1:2), вошел в тройку лучших бомбардиров команды за всю ее историю. Этот мяч стал для 27-летнего футболиста 11-м в 27-и проведенных официальных матчах, всего же в футболке сборной Андрей провел 14 голов. По данному показателю Аршавин догнал Валерия Карпина. Больше в официальных встречах забили только Владимир Бесчастных (19) и Александр Кержаков (12). Как отмечает NEWSru.com, Аршавин лишь трижды отличался в домашних матчах. В гостях же забил уже 9-й мяч, а еще два - на нейтральном поле во время EВРО-2008.