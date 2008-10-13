Куницын и Янкович стали победителями «Кубка Кремля»

Игорь Куницын стал победителем теннисного турнира "Кубок Кремля" в Москве, в российском финале обыграв Марата Сафина. Первые два сета этого марафонского поединка, продолжавшегося 2 часа 50 минут, завершились тай-брейками. В первом из них удача улыбнулась Куницыну, а во втором - Сафину. В решающей партии поначалу счет был равный, но потом Куницыну с 2:2 удалось уйти вперед до 5:2, что и стало залогом победы - 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:3. Для Игоря Куницына эта победа стала первым крупным успехом: ранее на счету 27-летнего уроженца Владивостока не было выигранных турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2008 году он выиграл турнир серии "Челленджер" в Донецке, сообщает «РИА«Новости». В послужном списке 28-летнего Марата Сафина осталось 15 побед на турнирах АТР, но среди них так и нет московского титула. А ранее российская теннисистка Вера Звонарева проиграла сербке Елене Янкович. Спор продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.