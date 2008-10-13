Лэмпард и Бекхэм поддержали Коула

Фрэнк Лэмпард и Дэвид Бекхэм выступили в защиту Эшли Коула, который был освистан болельщиками во время матча сборной Англии против Казахстана. После того, как именно после ошибки Коула забил соперник, каждый раз, когда он касался мяча, с трибун раздавался свист, отмечает FOOTBALL.UA. "Эшли Коул - лучший левый защитник в мире, мне повезло, что я каждую неделю играю с ним в Челси," заявил Лэмпард. "Люди ошибаются. Футболисты - тоже люди. А Эшли в этом сезоне допустил первую ошибку. Было неприятно, когда некоторые пытались свистеть, однако были болельщики, которые апплодировали ему и пытались сгладить негатив. Вообще болельщики со старта вели себя прекрасно, даже когда мы ушли на перерыв с нулевым счетом, они поддерживали нас." Дэвид Бекхэм, для которого матч против Казахстана стал 106-м в футболке сборной, что позволило ему повторить рекорд Бобби Чарльтона; также был разочарован тем, что болельщики решили таким образом "выделить" Коула. "В футболе всегда есть место ошибкам, и вот так вот освистывать игрока - не выход, особенно в домашнем матче," заявил Бекхэм. "Меня это очень разочаровало - ведь большинство болельщиков прекрасно поддерживали нас во время игры, а то, что на стадионе собралось почти 90 тысяч - вообще невероятно. А потом ты слышишь вот такое вот в адрес одного из лучших левых защитников в мире. Это попросту нехорошо."