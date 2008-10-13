Алонсо: Не могу поверить, что выиграл два Гран-при подряд

Испанский гонщик Renault Фернандо Алонсо прокомментировал исход гонки на пресс-конференции. "Старт, наверное, был самым захватывающим моментом гонки. Те, кто ехал впереди, вели себя очень агрессивно в первом повороте: это меня удивило, ведь в прохладную погоду у нас всех в этой точке трассы блокировались колеса. Я оказался позади Роберта, и после этого все стало немного проще", - заявил двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. "Машина вела себя отлично, во время второго отрезка мы смогли создать определенное преимущество, заложив основу для победы. Перед первым пит-стопом я шел на второй позиции и по радио спросил команду, сможем ли мы выехать на трассу перед Кубицей", - рассказал испанский гонщик, отмечает «Корреспондент». "Нам пришлось залить меньше топлива, но в итоге я вышел вперед. Трасса была свободной, и мне было необходимо создать достаточный отрыв, поскольку мы не знали, чего ждать от мягкой резины на длинном третьем отрезке гонки", - подчеркнул пилот Renault. "Если победа в Сингапуре была абсолютно неожиданной, мы тогда выиграли в особой ситуации, то сегодня все было по-другому: мы победили на трассе, которая не очень подходит нашей машине. Я не могу поверить, что выиграл два Гран-при подряд", - отметил Алонсо. В воскресенье, 12 октября, двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо выиграл Гран-при Японии. Это вторая подряд победа испанского пилота Renault.