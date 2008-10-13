Теннис. Элтон Джон обыграл Мартину Навратилову

Команда сэра Элтона Джона вышла победительницей из благотворительного теннисного турнира Advanta WTT Smash Hits, сообщает «РИА«Новости». Ежегодный, 16-й по счету турнир прошел в минувшие выходные в городке Кеннесо (США) на кортах местного университета. За команду британского поп-певца выступали Энди Роддик (США), Анна Курникова и Мелани Один. Им противостояла команда Билли Джин Кинг, которую представляли Мартина Навратилова и Джесс Ливайн. Итоговый счет встречи – 23-16 в пользу команды Элтона Джона. Вне соревнований прошел матч, названный «Битвой полов»: Джон и Роддик против Курниковой и Навратиловой. В итоге мужчины победили со счетом 3-1. На этот раз теннисный турнир с участием звезд собрал более 400 тысяч долларов – для фондов Elton John AIDS Foundation и Atlanta AIDS Partnership Fund. Часть средств была собрана на аукционе, где можно было приобрести банкетку для пианино от Элтона Джона и картину от Мартины Навратиловой.