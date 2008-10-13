Павлюченко стал депутатом

Нападающий сборной России по футболу, выступающий за английский «Тоттенхем», Роман Павлюченко прошел в городскую Думу Ставрополя по списку партии «Единая Россия», которая, по предварительным данным, набрала 66,33%. «Уверенность в том, что Роман Павлюченко, нападающий сборной России по футболу, станет депутатом гордумы Ставрополя, есть, поскольку партия «Единая Россия» набрала 66,33% голосов избирателей, по предварительным итогам голосования. Кандидат находился под шестым номером в списках, поэтому нет сомнений, что он войдет в городской парламент», – сообщил «РИА«Новости» спикер краевого парламента Дмитрий Еделев. В воскресенье в Ставрополе прошли выборы мэра города, депутатов в городскую Думу пятого созыва и довыборы в краевой парламент. Избирательная комиссия города к 3.00 мск обработала 100% протоколов. По предварительным данным, победу в выборах мэра Ставрополя одержал кандидат-единоросс Николай Пальцев, исполняющий обязанности главы города. По итогам выборов в городской парламент «Единая Россия» набрала 66,33%, КПРФ – 16,32%, ЛДПР – 7,84%, «Справедливая Россия» – 7,08%. Таким образом, порог в 7% преодолели все партии, участвовавшие в выборах.