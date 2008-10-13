Английские клубы подозреваются в договорных матчах

Ассоциация футбола Англии (FA) проведет расследование в связи с подозрениями в участии ряда команд в договорных матчах. По данным издания Daily Mirror, фигурантами расследования могут стать пять футбольных клубов и 30 игроков. Поводом для начала разбирательства стали документы, полученные FA от газеты Sunday Telegraph. Sunday Telegraph предоставила FA информацию о необычно высоких ставках в азиатских букмекерских конторах на одну из недавних встреч во втором по значимости дивизионе чемпионата страны, сообщает AP. Daily Mirror уточняет, что подозрительные ставки делались в букмекерских конторах на Филиппинах. В официальном заявлении FA говорится, что организация намерена провести полное расследование всех обстоятельств дела. Sunday Telegraph также направила оказавшиеся в распоряжении газеты документы в Комиссию по азартным играм Великобритании - орган, регулирующий деятельность букмекерских контор страны, передает «Лента.ru».