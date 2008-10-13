Хоккей. Ягр предлагает отменить лимит на легионеров в КХЛ

Чешский хоккеист омского "Авангарда" Яромир Ягр заявил, что многим командам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не хватает игроков высокого уровня. По словам Ягра, чтобы успешно конкурировать с НХЛ, КХЛ следует отменить лимит на легионеров в составах команд. Об этом пишет газета «Спорт Экспресс». Также Ягр высказал мнение относительно возможного присоединения к КХЛ чешского клуба "Энергия" из Карловых Вар. Форвард предположил, что представители "Энергии" вряд ли хорошо представляют, сколько им в КХЛ придется летать на матчи. Ягр пошутил, что "Энергия" может попасть в один дивизион с хабаровским "Амуром". Ранее Ягр уже предлагал увеличить лимит на иностранных игроков в КХЛ. Чешский форвард говорил, что клубам нужно разрешить включать в свой состав шесть-семь легионеров. По нынешнему регламенту КХЛ, лимит на иностранцев в российских клубах составляет пять человек, но если один из легионеров - вратарь, кроме него в команде может быть не более трех иностранцев. Отметим, для трех нероссийских клубов КХЛ - минского и рижского "Динамо", а также казахстанского "Барыса" - лимит на легионеров не действует.