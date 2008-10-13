Бокс. Принимаются ставки на бой Виталия Кличко с Льюисом

После победы Виталия Кличко над нигерийцем Сэмюэлем Питером одна из ведущих мировых букмекерских контор William Hill оценила ряд потенциальных соперников украинца, а также расписала в линии шансы каждого на успех. В список потенциальных оппонентов вошли: брат Виталия - Владимир Кличко (5/6, 16/1, 1/9), Леннокс Льюис (5/1, 33/1, 1/12), Эвандер Холифилд (6/1, 33/1, 1/12) и Дэвид Хэй (4/1, 33/1). Как сообщает официальный сайт букмекерской конторы, встреча братьев маловероятна, так как на послематчевой-пресс конференции Кличко-старший заявил, что никогда не выйдет на ринг против своего брата.