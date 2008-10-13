Дзинзирук покинет бокс ради джампинга

Украинец Сергей Дзинзирук признался, что думает на время покинуть бокс и заняться джампингом, который он считает настоящим мужским видом спорта. "Первый раз прыгнул с моста пару лет назад в Каменце-Подольском. Перед дебютным прыжком очень боялся. Честно говоря, когда смотрел с моста вниз, сердце екало, поскольку высота составляла 50 с лишним метров. Когда решился, то ничуть не пожалел. Затем дважды прыгал в киевском Гидропарке с 45-метровой высоты. Джампинговал и в Германии – с 60 метров. Но самые яркие впечатления оставили прыжки в Австрии. Там место для банджи находится в горах. Внизу – река. Высота моста – аж 90 метров. В свободном падении находишься 3-4 секунды. Ощущения – просто супер, аж дух захватывает", – признался боксёр в интервью «Спорт.com.ua».