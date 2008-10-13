Штанге: Глеб – это Марадона, Беккенбауэр и Пеле

Главный тренер сборной Белоруссии Бернд Штанге отметил последние успехи белорусского футбола и посетовал на то, что полузащитник Александр Глеб не сможет принять участие в ближайших матчах из-за травмы. «Прогресс в белорусском футболе очевиден. За год сборная поднялась на 35 позиций в рейтинге ФИФА, БАТЭ играет в Лиге чемпионов, да и молодежная команда заметно прибавила. Стоит ли называть это удачей? Нет, это результат тяжелой работы. Белорусская сборная играет в одной группе с Украиной, Англией и Хорватией, так что наша задача приподнести сюрприз одной из этих команд. Нам не достает стабильности, да и у нас не так много классных игроков. Если Александр Глеб не играет из-за травмы, то сборная теряет своего Марадону, Беккенбауэра и Пеле», – рассказал Штанге официальному сайту УЕФА.