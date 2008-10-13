Формула-1. Алонсо: Я помогу Массе

Пилот «Рено» Фернандо Алонсо в очередной раз подчеркнул, что желает гонщику «Феррари» Фелипе Массе выиграть чемпионский титул. «Вне всяких сомнений, если у меня будет возможность, то я помогу Массе. Он и Хэмилтон потеряли очень много очков. После 16 гонок у лидера чемпионата 84 очка. В 2006 году у меня было 82 после 9 Гран-при. В итоге выиграет тот, кто сделает меньше ошибок. Пока что не думал о следующих гонках, но мое сердце подсказывает, что нам по силам одержать еще одну победу. Даже если не получится выиграть, то у меня есть хорошие шансы на подиум. Сейчас «Рено» всего на 0,4 секунды медленнее «Макларена» и «Феррари», – цитирует Алонсо СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на испанскую газету AS.