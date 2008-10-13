Исинбаева претендует на звание лучшей легкоатлетки мира

Олимпийские чемпионы Пекина Елена Исинбаева (прыжки с шестом) и Андрей Сильнов (прыжки в высоту), названные лучшими легкоатлетами года в России, вошли в расширенный список претендентов на звание лучших в мире, сообщает «РИА«Новости». Соответствующее голосование проходит на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). По итогам опроса будут выбраны по три финалиста, кандидатуры которых будут отданы на обсуждение специального жюри. Победители будут объявлены 23 ноября на торжественной церемонии IAAF World Athletics Gala, которая традиционно проходит в Монако. Помимо Исинбаевой, на звание лучшей спортсменки претендует еще одна россиянка - Гульнара Галкина-Самитова, выигравшая в Пекине забег на 3000 метров с препятствиями с мировым рекордом. В женской части списка значатся еще семь олимпийских чемпионок: Вероника Кэмпбелл-Браун (Ямайка, 200 метров), Тирунеш Дибаба (Эфиопия, 5000 и 10000 метров), Памела Джелимо (Кения, 800 метров), Франсуаза Мбанго (Камерун, тройной прыжок), Барбора Спотакова (Чехия, метание копья), Валери Вили (Новая Зеландия, толкание ядра), Мелани Уокер (Ямайка, 400 метров с барьерами). Единственной претенденткой, не имеющей золота Пекина, стала Бланка Власич (Хорватия, прыжки в высоту). Среди мужчин, помимо Сильнова, претендентами на победу являются чемпионы пекинских Игр Кенениса Бекеле (Эфиопия, 5000 и 10000 метров), Усэйн Болт (Ямайка, 100, 200 метров, эстафета 4х100 метров), Брайан Клэй (США, десятиборье), ЛаШоун Мерритт (США, 400 метров, эстафета 4х400 метров), Дайрон Роблес (Куба, 110 метров с барьерами), Ирвинг Саладино (Панама, прыжки в длину), Андреас Торкилдсен (Норвегия, метание копья), Самуэль Ванжиру (Кения, марафон), а также обладатель мирового рекорда в марафонском беге Хайле Гебрселассе (Эфиопия). Елена Исинбаева дважды становилась (в 2004 и 2005 годах) обладательницей престижной премии, которая вручается ИААФ с 1988 года. А в 1996 году лучшей легкоатлеткой мира признавалась Светлана Мастеркова.