Дон Кинг будет просить Путина помочь в организации боя Кличко-Валуев

Украинец Виталий Кличко, вернувший себе 12 октября пояс чемпиона мира по боксу по версии WBC в бою против нигерийца Сэмюэла Питера, заявил, что получил в этом поединке травму руки и еще не знает, продолжит ли он свою боксёрскую карьеру. "Мне нужно все обдумать, - сказал он. – Пока что я должен заняться своей рукой, которая болит после боя". Тем не менее, Виталий был в отличном настроении и шутил со своим братом Владимиром относительно возможного поединка между ними, отмечает NEWSru.com. "Знаешь что, мне очень нравится вот этот пояс", - заявил старший брат, указав на один из трех поясов Владимира, которые тот принёс с собой на пресс-конференцию. "Осторожней, братец", - улыбаясь ответил Владимир Кличко. Если Виталий все жё же решит продолжить карьеру, то в скором времени ему придётся защищать свой пояс в поединке с кубинцем Хуаном-Карлосом Гомесом, который является обязательным претендентом. Также вполне возможен его поединок с россиянином Николаем Валуевым. По крайней мере промоутер последнего Дон Кинг уже собрался просить у Владимира Путина помощи в организации этого поединка где-то в России.