«Тоттенхэм» назвал сумму покупки капитана «Шахтера»

После мадридского "Реала" и "Ливерпуля" в гонку за полузащитником "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срной включился английский "Тоттенхэм". Тренер лондонского клуба Хуанде Рамос считает, что Дарио решит все проблемы на правом фланге его команды. Как сообщают источники в английском клубе, по отношению к Срне не праздный интерес, а уже есть вполне конкретное предложение. За капитана "Шахтера" "шпоры" готовы выложить 15 миллионов евро в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт.com.ua». Президент "Шахтера" Ринат Ахметов до последнего времени отказывался от любых предложений о продаже Срны, однако в январе может окончательно капитулировать. От перехода в такие клубы, как "Реал", "Ливерпуль" и даже "Тоттенхэм" Срне тоже будет трудно отказаться.