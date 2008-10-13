Ибрагимович: Хочу стать капитаном «Интера»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович в матче отборочного цикла чемпионата мира 2010 года вышел на поле в качестве капитана своей национальной команды. Однако на достигнутом швед решил не останавливаться, и теперь он намерен завоевать капитанскую повязку в своём клубе — миланском "Интере". "Для меня большая честь вывести сборную Швеции на поле с капитанской повязкой. Теперь я хочу стать капитаном в "Интере", — приводит слова Ибрагимовича интернет-издание Goal. Отметим, что на протяжении долгого времени в "Интере" капитанствует аргентинец Хавьер Дзанетти.