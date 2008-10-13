Хэй: Хочу драться в Владимиром Кличко. После этого доберусь и до Виталия

Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе британец Дэвид Хэй заявил, что готов провести поединок с Виталием Кличко, сообщает boxingscene. По словам Хэя, его не впечатлило выступление Кличко-старшего в поединке с Сэмюэлем Питером, поэтому одним из следующих своих соперников Хэй видит именно украинца. "Изначально я хочу встретиться с Владимиром. После этого я доберусь и до Виталия. Оба брата слишком медленны. Я смогу вымотать их своими активными действиями", - заявил он, передает Чемпионат.ру. Напомним, что 15 ноября в Лондоне Хэю предстоит провести поединок с Монте Барреттом.