Юнцы нанесли поражение Российской шахматной федерации

Команда шахматной федерации Москвы (ШФМ) стала победителем футбольного турнира, прошедшего накануне в столичном спорткомплексе «Дружба» в рамках суперфинала чемпионата России по шахматам. Как сообщает «Спорт», в финальном матче сборная ШФМ, составленная в основном из молодых гроссмейстеров, нанесла поражение команде Российской шахматной федерации под руководством ее президента, вице-премьера правительства РФ Александра Жукова. В матче за третье место команда участников суперфинала, возглавляемая лидером турнира Петром Свидлером, переиграла сборную журналистов. Церемонию награждения победителей и призеров турнира провел экс-чемпион мира Анатолий Карпов.