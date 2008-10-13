Каннаваро поставил условие своего ухода из «Реала»

Защитник сборной Италии по футболу Фабио Каннаваро заявил, что намерен остаться в своем нынешнем клубе - мадридском "Реале". По словам игрока, он может покинуть "Реал" только в том случае, если команда выиграет Лигу чемпионов. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Football.co.uk. Ранее агент Каннаваро заявил, что футболист уйдет из "Реала" по окончании сезона-2008/09. Агент сказал, что 35-летний игрок вернется в свой родной город Неаполь, где будет выступать за местный "Наполи". По словам самого Каннаваро, он действительно хотел бы завершить карьеру в "Наполи", но пока намерен продолжить выступления за "Реал". Каннаваро заявил, что намерен продлить контракт с мадридским клубом, который заканчивается летом 2009 года. Каннаваро перешел в мадридский "Реал" из туринского "Ювентуса" летом 2006 года после победы сборной Италии на чемпионате мира. За "Наполи" защитник выступал с 1992 по 1995 годы.