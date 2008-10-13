Немцы отказались возбуждать уголовное дело в отношении «Зенита»

Прокуратура Германии отказалась от возбуждения уголовного дела по поводу возможного договорного характера ответного полуфинального матча Кубка УЕФА-2007/08 между питерским "Зенитом" и мюнхенской "Баварией" (4:0). "У нас нет никаких конкретных причин для начала расследования", - цитирует заявление прокурора Кристиана Шмидта-Зоммерфельда ИА REGNUM. Как ранее сообщалось, скандал разгорелся после публикации в испанской газете El Pais о том, что поединок, в результате которого российский клуб вышел в финал еврокубка, а впоследствии завоевал трофей, носил договорной характер. Напомним, что недавно испанские издания El Pais и АВС выдвинули версию, что эта игра носила договорной характер. Якобы тамбовская преступная группировка заплатила немецкому клубу за "сдачу" матча. Сообщалось, что эти данные были получены испанской полицией в ходе прослушивания телефонных разговоров Геннадия Петрова, не так давно арестованного в Испании. Однако позднее представитель испанской полиции не подтвердил наличие данной записи. Глава РФС Виталий Мутко заявил, что подобные сообщения направлены на очернение достижений российского футбола.