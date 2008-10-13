Фергюсон: Приму решение об уходе из сборной

Полузащитник сборной Шотландии и «Рейнджерс» Барри Фергюсон заявил, что может покинуть национальную команду после окончания отборочного турнира чемпионата мира-2010. «Доиграю до конца этой отборочной кампании, а затем приму решение – играть за сборную или нет. Мне еще никогда не удавалось принять участие в каком-нибудь важном турнире в составе национальной команды. Думаю, что нынешнему тренеру сборной Джорджу Берли стоит дать больше времени для работы. Я обязательно буду его поддерживать», – цитирует Фергюсона СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sky Sports. Отметим, что Фергюсон все еще восстанавливается после травмы голеностопа, которую он получил в июле. На счету 30-летнего полузащитника 43 матча за национальную сборную.