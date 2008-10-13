Хоккей. Оглашен состав сборной России на весь сезон

Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков назвал расширенный список игроков, которые будут вызывать на этапы хоккейного Евротура сезона-2008/09. В этот список попали 47 хоккеистов: 4 вратаря, 17 защитников и 26 нападающих, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). Состав определен без учета игроков, выступающих в НХЛ, передает «Лента.ru». Первый этап Евротура Кубок Карьяла пройдет с 6 по 9 ноября в Финляндии, но сборная России проведет вынесенный матч против Швеции (6 ноября) в Москве. Российский этап Евротура (Кубок Первого канала) состоится в декабре, шведский (Шведские хоккейные игры) - в феврале, а чешский (Кубок Ческе Пойиштовны) - в апреле. Напомним, что в прошлом сезоне сборная России стала победительницей Евротура, а в мае выиграла чемпионат мира в Канаде. Состав сборной России по хоккею на сезон-2008/09 Вратари: Александр Еременко, Вадим Тарасов (оба - "Салават Юлаев"), Михаил Бирюков (ХК МВД), Константин Барулин (ЦСКА). Защитники: Евгений Медведев, Илья Никулин, Григорий Панин (все - "Ак Барс"), Евгений Варламов, Виталий Атюшов (оба - "Металлург" Мг), Константин Корнеев, Денис Куляш (оба - ЦСКА), Андрей Кутейкин, Виталий Прошкин, Игорь Щадилов, Олег Твердовский (все - "Салават Юлаев"), Виталий Вишневский, Виталий Аникеенко (оба - "Локомотив"), Сергей Перетягин (СКА), Дмитрий Быков ("Атлант"), Дмитрий Воробьев ("Лада"), Алексей Житник ("Динамо", М). Нападающие: Данис Зарипов, Алексей Морозов, Сергей Зиновьев (все - "Ак Барс"), Алексей Терещенко, Александр Радулов, Андрей Таратухин, Александр Пережогин (все - "Салават Юлаев"), Сергей Мозякин ("Атлант"), Антон Курьянов, Александр Свитов, Алексей Черепанов (все - "Авангард"), Максим Сушинский, Сергей Брылин, Константин Горовиков (все - СКА), Алексей Яшин, Алексей Михнов (оба - "Локомотив"), Иван Непряев, Максим Пестушко, Алексей Бадюков (все - "Динамо" М), Антон Бут, Петр Счастливый, Олег Сапрыкин, Александр Суглобов, Сергей Широков, Денис Паршин (все - ЦСКА), Антон Крысанов ("Лада").