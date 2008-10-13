Главным тренером сборной России по хоккею остается Быков

Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков подписал новый контракт с Федерацией хоккея России (ФХР). Соглашение рассчитано до конца сезона-2008/09, а в случае успешного выступления команды на чемпионате мира 2009 года в Швейцарии (попадание в тройку призеров) будет продлено еще на год, сообщает «Газета.Ru». Новый контракт подписан также с помощником Быкова Игорем Захаркиным. На сайте ФХР эта информация официального подтверждения пока не получила. 13 октября в 15:00 в здании Олимпийского комитета России (ОКР) началась пресс-конференция с участием Быкова, Захаркина, президента ФХР Владислава Третьяка и генерального менеджера сборной России Анатолия Бардина. 48-летний Вячеслав Быков был назначен главным тренером сборной России в августе 2006 года. На чемпионате мира 2007 года в Москве российская команда завоевала бронзовые медали, а 2008 году выиграла чемпионат мира в Канаде. Вскоре после этого успеха президент ФХР Третьяк пообещал, что Быков будет работать со сборной России до Олимпиады 2010 года в Ванкувере.